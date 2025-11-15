Leroy Sane asist yaptı: Almanya kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya, deplasmanda Lüksemburg ile karşılaştı.

Lüksemburg Stadı'nda oynanan mücadeleyi Almanlar 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 49 ve 69'da Nick Woltemade attı.

SANE ASİSTLE DÖNDÜ

İlk golün asisti, mücadeleye ilk 11'de başlayan Leroy Sane'den geldi.

29 yaşındaki futbolcu 80. dakikada yerini Jeweling'e bıraktı.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Sarı-Kırmızılılar'a transferi sonrası ilk kez milli davet almıştı.

Teknik direktör Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya'nın elemelerdeki ilk 4 maçında Sane kadroya çağrılmamıştı.

AVERAJLA LİDER

Bu sonuçla birlikte Panzerler puanını 12'ye yükselterek averajla liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise henüz puanla tanışamadı.

Nagelsmann'ın öğrencileri grubun bir sonraki maçında 17 Kasım'da 12 puanlı Slovakya ile karşılaşacak.

Lüksemburg ise deplasmanda Kuzey İrlanda ile kozlarını paylaşacak.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALI"

Öte yandan Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, yeniden milli takıma davet ettiği Galatasaraylı Leroy Sane ile ilgili konuşmuştu.

Nagelsmann, "Hala ondan beklediğim rakamlara ulaşamadı." demişti.

Sözlerine devam eden 38 yaşındaki genç teknik adam, "Mesele profil meselesi, onun gibi 6-7 oyuncu daha olsaydı milli takıma çağrılması daha zor olurdu." ifadelerini kullanmıştı.