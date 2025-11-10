Julian Nagelsmann: Leroy Sane daha iyisini yapmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'nın Lüksemburg ve Slovakya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa eleme maçlarının kadrosu ilan edilmişti.

Almanya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre teknik direktör Julian Nagelsmann, Almanya'nın 14 Kasım'daki Lüksemburg ve 17 Kasım'daki Slovakya karşılaşmalarının 25 kişilik aday kadrosunu belirlemişti.

Kadroda yer alan 29 yaşındaki futbolcu Leroy Sane, geçen haziran ayında Galatasaray'a transfer olduktan sonra ilk kez milli takıma davet edilmişti.

"HALA İSTEDİĞİM GİBİ DEĞİL"

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, yeniden milli takıma davet ettiği Galatasaraylı Leroy Sane ile ilgili konuştu.

Nagelsmann, "Hala ondan beklediğim rakamlara ulaşamadı." dedi.

Sözlerine devam eden 38 yaşındaki genç teknik adam, "Mesele profil meselesi, onun gibi 6-7 oyuncu daha olsaydı milli takıma çağrılması daha zor olurdu." diye konuştu.

"SANE İLE GÖRÜŞTÜK"

Alman teknik adam, "Leroy ile çok iyi bir görüşme yaptık. Ondan ne istediğimi biliyor. Burada kendini kanıtlamak için çok fazla şansı yok. Bunu ona açıkça söyledim. Leroy, her şeyi yapabilen bir oyuncu. Sadece elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALI"

Nagelsmann, "Onun profilinde bir oyuncuda olması gereken her şeye sahip, bu yüzden bir şans daha alıyor. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de performansını artırdı ama yine de daha iyisini yapması gerekiyor." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan Leroy Sane, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.