Leroy Sane: Birlikte çok güzel vakit geçireceğiz

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray, 4. hazırlık maçında RAMS Park’ta Fransız temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 5. dakikasında Roland Sallai’nin golüyle sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Aslan, 50 ve 69. dakikada da Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle skoru 3-0 yaptı. Konuk ekip, 81. dakikada Milos Lukovic’in golüyle farkı 2’ye indirdi.

Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray’ın yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane, Strasbourg karşılaşmasında yedeklerde yer aldı.

Müsabakanın 75. dakikasında Roland Sallai’nin yerine oyuna giren Sane, böylece sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıktı.

29 yaşındaki futbolcu, oynadığı oyunla taraftarın beğenisini kazanırken, maçın ardından da taraftarlara 3'lü çektirdi.

Sane, Strasbourg maçının ardından Galatasaray YouTube Kanalı'na açıklamalarda bulundu.

"MAÇ BOYUNCA SADECE MUTLULUK HİSSETTİM"

Taraftarın kendisini çok sıcak karşıladığını vurgulayan Alman yıldız, "Bayern Münih'te oynadığımda burada çok iyi atmosfer vardı. Bu maçta da öyle oldu. Buraya gelirken çok heyecanlı ve mutluydum. Taraftarımıza minnettarım. Geldiğim ilk günden bu yana bana büyük yakınlık gösteriyorlar. Çok sıcakkanlı davranıyorlar. Bunun bugünle sınırlı kalmayacağını bildiğim için çok mutluyum. Bana bunu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Maç boyunca sadece mutluluk hissettim." şeklinde konuştu.

"ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ"

Takım olarak çok başarılı bir dönem geçireceklerine inandığını ifade eden Sane, "Bugün oynayacağım için, dakika alacağımı öğrendikten sonra çok mutlu oldum. Dakikalarımın artması, daha çok oynamam, taraftarın daha coşkulu olması… Bunlar beni çok heyecanlandırıyor ve motive ediyor. İnancım şu ki çok başarılı olacağız. Birlikte çok güzel vakit geçireceğiz ve hep mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.