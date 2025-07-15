Leroy Sane'nin ağabeyi Boluspor'a geliyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, kadrosunu dünyaca ünlü yıldız Leroy Sane'yle güçlendirmişti.

Transferiyle ses getiren Leroy Sane kısa süre içinde kampa katılacak.

AĞABEYİ TÜRKİYE'DEN TAKIM BULDU

Alman yıldızın ağabeyi Kim Sane de kendisine Türkiye'den takım buldu.

30 yaşındaki Sane'nin Boluspor'la deneme idmanlarına çıkacağı öğrenildi.

BOLUSPOR'LA DENEME ANTRENMANLARINA ÇIKACAK

Daha önce KFC Uerdingen ve Wattenscheid 09 formalarını giyen tecrübeli futbolcu nisan ayından bu yana boştaydı.

Kariyeri boyunca alt liglerde oynayan futbolcu toplam 102 maça çıktı ve 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.