Leroy Sane'nin gelişi rekor kırdı

Galatasaray sadece sahada değil, dijital platformlarda da şampiyonluğa oynuyor.

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Alman yıldız Leroy Sane, yalnızca sahada değil, istatistiklerde de rekor kırdı.

Sane'nin İstanbul'a geliş yayını, YouTube tarihinin futbol kulüpleri bazında en çok izlenen canlı yayını oldu.

SANE REKORU KIRDI

Geçtiğimiz ay yapılan canlı yayında Sane'nin İstanbul'a inişi, 3.2 milyon anlık izleyiciye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bu alandaki eski lider, 2.2 milyon anlık izlenmeyle Barcelona–Seoul FC hazırlık maçıydı. Listede her kulüpten yalnızca bir etkinlik değerlendirmeye alındı.

MBAPPE'Yİ GEÇTİ

Sane'nin iniş yayını, Real Madrid'in dünya çapında ses getiren Kylian Mbappe tanıtımını da geride bıraktı.

OSIMHEN VE MOURINHO DA İLGİ GÖRDÜ

İlk 10'da Türkiye'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelişi 6. sırada yer aldı.

Galatasaray'ın bir diğer transferi Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişi ise 2.1 milyon anlık izlenme rakamına ulaşmasına rağmen, her kulüpten sadece en yüksek izlenme alan etkinlik dahil edildiği için listede yer bulamadı.