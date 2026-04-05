Lider Galatasaray, Trabzon'dan puansız döndü

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan bordo-mavililer, 4. dakikada Nijeryalı santrfor Paul Onauchu'nun kafa vuruşuyla golü buldu.

Ev sahibi ekip, golden sonra da kanatlardan geliştirdiği ataklarla tehlikeli pozisyonlar yakaladı.

Sarı-kırmızılılar ise ilk devrede hücum yapmakta zorlandı. Soyunma odasına Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci devrede toparlanan Galatasaray, 48. dakikada Wilfried Singo'nun fileleri havalandırmasıyla durumu 1-1'e getirdi.

Trabzonspor ise 62. dakikada duran topta Chibuike Nwaiwu'nun kafa vuruşuyla yeniden öne geçti.

Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Trabzonspor mücadeleyi 2-1 kazandı.

TRABZONSPOR MAÇ FAZLASIYLA 2. OLDU

Bir maçı eksik olan lider Galatasaray, haftayı 64 puanla kapattı. Trabzonspor ise 63 puana ulaşarak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

GALATASARAY RAKİBİNE 9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki 9 maçlık yenilmezlik serini sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibiyle bundan önce oynadığı 9 resmi müsabakadan 7 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılmıştı.

OKAN BURUK, FATİH TEKKE KARŞISINDA İLK KEZ MAĞLUP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bordo-mavililerin çalıştırıcısı Fatih Tekke'ye karşı teknik adamlık kariyerinde ilk kez kaybetti.

Bu müsabakaya kadar Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor takımlarına karşı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Buruk, 48 yaşındaki meslektaşına ilk kez yenildi.

Galatasaray, Buruk yönetiminde ilk kez Trabzonspor'a mağlup olurken, Fatih Tekke de teknik direktör olarak ligde ilk kez sarı-kırmızılı takım karşısında galibiyet gördü.

EN ERKEN GOLÜ YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki en erken golü Trabzonspor maçında kalesinde gördü.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 4. dakikasında Wagner Pina'nın ortasında altıpas çizgisi önünde kafa vuruşunu yapan Onuachu'nun fileleri havalandırmasıyla sezon başından beri en erken lig golünü yedi.

SINGO ÜST ÜSTE 2 LİG MAÇINDA GOL ATTI

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, üst üste çıktığı 2 Süper Lig maçında ağları sarstı.

Ligin 26. haftasındaki Başakşehir maçında fileleri havalandıran Singo, Trabzonspor'un da ağlarını sarsarak, üst üste çıktığı iki lig maçında gol attı.

SANCHEZ'DEN KRİTİK MÜDAHALE

Galatasaraylı Davinson Sanchez, karşılaşmanın 67. dakikasında yaptığı müdahaleyle golü önledi.

Sanchez, sağ kanattan ceza sahasına giren Felipe Augusto'nun pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Oleksandr Zubkov'un şutunda kale önünde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

LİGDEKİ İKİ MAÇTA DA TRABZONSPOR'U YENEMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'deki iki karşılaşmada da Trabzonspor'u mağlup edemedi.

Ligin 11. haftasında rakibini konuk eden Galatasaray, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu haftada ise Trabzonspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, iki lig maçından da 3 puan çıkaramadı.

İKİ GOLÜ DE KAFA VURUŞLARINDAN YEDİ

Galatasaray, Trabzonspor maçında iki golü de kafa vuruşları sonucunda ağlarında gördü.

Sarı-kırmızılı takım, Onauchu ve Nwaiwu'nun yaptığı kafa vuruşlarında kalesini gole kapatamadı.