Lionel Messi: Rekor kırmak için gol atmam gerektiğini hiç düşünmedim

Dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Lionel Messi, kariyeri boyunca elde ettiği başarıların ardından rekorlara nasıl baktığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Messi, rekor kırmak için hiçbir zaman özel bir çaba göstermediğini belirtti.

Messi, “Rekor kırmak için gol atmam gerektiğini hiç düşünmedim. İnsanlar rekorlara çok fazla odaklanıyor, ben sadece maçın keyfini çıkarıyorum.” dedi.

Arjantinli yıldız, futbolun rekabete dayalı doğasına rağmen kişisel hedeflerden çok takım oyununa odaklandığını söyledi.

Messi, sahada özgür hissetmenin performansını artırdığını vurgularken, kendisi için önemli olanın her maçta en iyi oyunu sergilemek olduğunu ifade etti.

RONALDO'NUN HEDEFİNE YÖNELİK SÖYLEDİ İDDİASI

Messi’nin açıklamalarını, yıllardır rakip olarak gösterildiği Cristiano Ronaldo'ya gönderme olarak yaptığı öne sürüldü.

Kariyerindeki 1000 gol hedefine ulaşmaya çalışan Ronaldo'nun çabasına yönelik olduğu iddia edilen sözlerle ilgili Portekizli oyuncunun cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

