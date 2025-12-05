Bahis operasyonunda gözaltına alınan futbolcuların 9'u Süper Lig'den

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bahis operasyonunda ikinci dalga kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Salih Malkoçoğlu gibi Süper Lig futbolcular ile Ahmet Çakar, Murat Sancak ve Zorbay Küçük gibi kritik isimler bulunuyor.

Bir diğer yandan ise gözaltına alınanlar arasında kaç tane Süper Lig futbolcusunun olduğu merak edilmeye başlandı.

SÜPER LİG'DEN 9 FUTBOLCU VAR

İşte haklarında gözaltı kararı verilen 9 Süper Lig futbolcusu ..

Abdulsamet Burak (Kayserispor)

Alassane Ndao (Konyaspor)

İzzet Furkan Malak (Göztepe)

Kerem Yusuf Sirkeci (Fatih Karagümrük)

Metehan Baltacı (Galatasaray)

Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor)

Uğur Kaan Yıldız (Göztepe)

Yusuf Özdemir (Alanyaspor)

Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)