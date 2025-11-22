Maç sonu üçlüsü Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi

- Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.
- Maç sonrası Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz taraftarlara üçlü çektirdi.
- Tüm futbolcular galibiyeti kutladı.
Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadığı Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla mağlup etti.
Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, 1-0 geriden gelip kazandıkları maçın ardından 3 puanı sarı-kırmızılı taraftarlarla kutladı.
ICARDI VE BARIŞ ALPER'DEN ÜÇLÜ
Müsabakada goller atan Mauro Icardi ile Barış Alper Yılmaz, taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi.
Daha sonra bütün futbolcular galibiyetin sevincini birlikte yaşadı.