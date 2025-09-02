Manchester City'den transfere onay çıktı: İlkay Gündoğan imza için geliyor

Son şampiyon Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor.

Bu kapsamda Galatasaray, orta saha transferinde dünya çapında ses getirecek bir adım atıyor.

Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı.

GALATASARAY, İLKAY'I GETİRİYOR

Yıldız orta saha ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

Deneyimli orta saha, yıllık 5 milyon euro maaş kazanacak.

İlkay Gündoğan, bugün saat 15.00'te İstanbul'da olacak ve Galatasaray'la sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyerinde Nürnberg, Borussia Dortmund, Barcelona ve Manchester City formaları giyen İlkay Gündoğan, kulüp düzeyinde çıktığı 619 resmi maçta 93 gol atıp 85 de asist üretti.

Almanya Milli Takımı formasını da 82 kez sırtına geçiren İlkay, 19 gol - 9 asistlik performans sergiledi.

İlkay Gündoğan futbolculuk yaşantısı boyunca 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, 1 Bundesliga, 2 İngiltere Kupası, 1 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası ve 4 İngiltere Lig Kupası yaşadı.

35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 2023 yılında İngiltere'de yılın futbolcusu seçilmişti.

"TAKIMIN BİR PARÇASI"

İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola, Galatasaray ve öğrencisi İlkay Gündoğan için gelen soruya şu yanıtı vermişti:

"Onunla konuşmadım ve eğer takımın bir parçası olmasaydı buraya gelmezdi. Ama aynı zamanda şu anda büyük bir kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Bu yüzden 26, 27 oyuncuyla devam edemeyiz. Oynamayan çok fazla oyuncu olacak. Adım adım birkaç oyuncu ayrılabilir ancak şu anda İlkay aklımda ve takımın bir parçası."