Manisa FK - Iğdır FK maçında kazanan çıkmadı

1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Manisa FK'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.

KAZANAN YOK

Ev sahibi Manisa FK, 45. dakikada Lois Diony'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Iğdır FK, 54. dakikada Daniel Avramovski ile durumu 1-1 yaptı ve mücadelede başka gol olmadı.

PUANLAR EŞİT

Bu beraberlik sonrası Manisa FK ile Iğdır FK'nın puanı 5'e yükseldi.

Milli aranın ardından Manisa FK, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Serik Spor'u ağırlayacak.