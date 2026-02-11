Manisa FK'da Mustafa Dalcı istifa etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı, görevinden ayrıldı.

Manisa FK Başkanı İsa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalcı'nın istifa ettiğini bildirdi.

"TEKNİK DİREKTÖR BULMA KONUSUNDA ACELE ETMEYECEĞİZ"

Özdemir, "Hocamızı seviyorduk, bu konuda bir sorun yok. Kulüpten resmi açıklama yapmak gereği de duymadık. Ekibi bizimle kaldı ama hocamız aramızdan ayrıldı. Bir sonraki maça yardımcı antrenörümüz Ahmet Pektaş ile çıkacağız. Teknik direktör bulma konusunda acele etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.