Manisa FK'da Mustafa Dalcı istifa etti

Manisa FK Başkanı İsa Özdemir, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 16:20
  • Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı görevinden ayrıldı.
  • Başkan İsa Özdemir, Dalcı'nın istifasını AA muhabirine doğruladı.
  • Takım, bir sonraki maça yardımcı antrenör Ahmet Pektaş ile çıkacak.

1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı, görevinden ayrıldı.

Manisa FK Başkanı İsa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalcı'nın istifa ettiğini bildirdi.

"TEKNİK DİREKTÖR BULMA KONUSUNDA ACELE ETMEYECEĞİZ"

Özdemir, "Hocamızı seviyorduk, bu konuda bir sorun yok. Kulüpten resmi açıklama yapmak gereği de duymadık. Ekibi bizimle kaldı ama hocamız aramızdan ayrıldı. Bir sonraki maça yardımcı antrenörümüz Ahmet Pektaş ile çıkacağız. Teknik direktör bulma konusunda acele etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

