Manisa FK'ya Serik Spor karşısında tek gol yetti

- Manisa FK, Serik Spor'u 1-0 yenerek 1. Lig'in 17. haftasında ikinci galibiyetini aldı.
- Maçın tek golünü 1. dakikada Birama Toure attı.
- Manisa FK, bu galibiyetle 15. sıraya yükselirken, Serik Spor 10. sırada kaldı.
1. Lig'in 17. haftasında Serik Spor, Manisa FK'yi konuk etti.
Tadilat nedeniyle Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK 1-0 kazandı.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü, maçın 1. dakikasında Birama Toure kaydetti.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. galibiyetini alan Manisa FK, 19 puana ulaştı ve 15. sıraya yükseldi.
4 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. mağlubiyetini alan Serikspor ise 25 puanda kaldı ve 10. sırada konumlandı.
Ligin 18. haftasında Serik Spor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.