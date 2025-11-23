Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Galatasaray'ın eski savunma oyuncusu Marcao, 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sportcell'e konuşan Brezilyalı stoper, iki takım arasındaki mücadelenin her zaman özel olduğuna dikkat çekti.

"ÇOK BÜYÜK MAÇLARDIR"

Kariyerini Sevilla'da sürdüren Marcao, Fenerbahçe karşılaşmalarının atmosferine vurgu yaparak, "Fenerbahçe’ye karşı olan maçlar çok büyük maçlardır. Birçok farklı şey içerir" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN ZAFERLE AYRILACAĞINA İNANIYORUM"

Galatasaray'ın derbiden başarılı çıkacağına inandığını söyleyen deneyimli futbolcu, "Haftaya Galatasaray'ın zaferle ayrılacağına inanıyorum" dedi.

KEREM SÖZLERİ

Eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Marcao, "Kerem Aktürkoğlu için en iyisini diliyorum. Benim yapmayacağım bir şey yaptı, ama oynadığı futboldan keyif almasını isterim. Galatasaray'da değer verdiğim kişilerden biriydi. Oradayken bana oldukça yardımcı oldu. Tabii ki en büyük rakibimize iyi bir gözle bakamam ama onun için en iyisini diliyorum." şeklinde konuştu.