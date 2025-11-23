Marco Asensio, gollerine devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile oynadı ve rakibini 5-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 55. dakikasında Fred'in ceza yayından vuruşunda direkten dönen topu kale çizgisinde tamamlayarak skoru 2-1 yaptı.

Asensio, 65. dakikada ise ceza sahası dışından sert vuruşunda takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

LİGDE 9 MAÇTA 6 GOL ATTI

Bu sezon ligde 9. maçına çıkan Asensio, 6. kez gol sevinci yaşadı.

Deneyimli futbolcu, üst üste 3 lig maçında gol kaydederken, son haftalardaki skor üretkenliği ile takımının galibiyet serisinde ön plana çıktı.

Asensio, Rizespor'a karşı 90 dakika sahada kaldı.

"GÜZEL BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTIK!"

Mücadeleyi değerlendiren Asensio, "Çok erken 2 gol yedik. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik. Bunu da en iyi şekilde gösterdik saha içinde. Ne kadar birlik olduğumuzu da gösterdik. Sonuna kadar inandığımızı gösterdik. Takım her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık." dedi.

"İKİ GOL DE İNANCIN ÜRÜNÜ"

Attığı goller hakkında konuşan İspanyol yıldız, "İlk gol aslında, sonuna kadar inanmanın bir ürünüydü. İlk golü bulunca her şeyin değişeceğini düşünüyorduk. İkinci gole benzer bir gol nasıl oldu en son ama iki gol de inancın ürünü!" ifadelerini kullandı.