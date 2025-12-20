Marco Asensio'dan son 9 maçta 12 gollük katkı

- Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 3-0 yendiği maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.
- İspanyol futbolcu, son 9 maçta toplam 12 gollük katkı sağladı.
- Asensio, Süper Lig'deki yükselen performansını sürdürüyor.
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile oynadı ve rakibini 3-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı.
FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ GOLÜ ASENSIO'DAN
29 yaşındaki futbolcu, 34. dakikada Talisca'dan aldığı topla ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımının 2. golünü attı.
PERFORMANSI YÜKSELİŞTE
Asensio, son haftalardaki yükselen performansına bugün de devam etti.
Deneyimli oyuncu 75. dakikada Jhon Duran'ın attığı golde de pası veren isim oldu.
Bu sezon Süper Lig'de 8. golüne ulaşan İspanyol futbolcu son 9 maçta 12 gollük katkı sağladı.
Asensio, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşılaşmasını da 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı.
89 DAKİKA OYNADI
Asensio, Eyüpspor'a karşı 89. dakikada yerini Haydar Karataş'a bıraktı.