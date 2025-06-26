Mario Balotelli kendisini İspanya 3. Lig ekibine önerdi

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’da sadece 6 maçta görev alıp toplam 56 dakika sahada kalan Mario Balotelli, düzenli forma şansı bulamadı.

33 yaşındaki futbolcunun, bu nedenle kariyerine farklı bir ligde devam etmek istediği belirtildi.

Böylelikle Balotelli, kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

KENDİSİNİ İSPANYA 3. LİG EKİBİNE ÖNERDİ

İspanya merkezli yerel gazete La Verdad’ın haberine göre; Balotelli, kendisini Primera RFEF ekibi Real Murcia'ya önerdi.

Sezonu İspanya üçüncü liginde play-off aşamasında elenerek tamamlayan ve D2 biletini kıl payı kaçıran Murcia, yıldız futbolcuya kucak açmaya hazırlanıyor.

GENOA'DA YALNIZCA 56 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Kulüp yetkililerinin önümüzdeki saatlerde Balotelli transferinin olasılıklarını değerlendirmek üzere temaslara başlayacağı ifade ediliyor.

Kariyerinde İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye gibi farklı ülkelerde top koşturan Balotelli, İspanya'da hiç forma giymedi.