Mario Lemina: Ben Galatasaray'dayım

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina için son günlerde transfer gündemi ortaya çıkmıştı.
Yağız Sabuncuoğlu, 31 yaşındaki futbolcu için son 48 saatte oyuncunun temsilcisiyle temasa geçen kulüpler olduğunu duyurmuştu.
Gabonlu orta saha konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"KONUŞMAYI BIRAKIN"
Mario Lemina yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Konuşmayı bırakın. Ben sadece Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Geleceğime tamamen Galatasaray'la bağlıyım. Konu kapandı.