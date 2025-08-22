Abone ol: Google News

Markus Gisdol ve futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve 4 futbolcu Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan KS Store'da taraftarlara imza dağıttı.

Yayınlama Tarihi: 22.08.2025 16:22 Güncelleme:

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, teknik direktör Markus Gisdol ve 4 futbolcu, düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan KS Store'da düzenlenen etkinliğe, Gisdol'un yanı sıra Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, sportif direktör Muhammed Türkmen, futbolculardan Joao Mendes, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku ve Burak Kapacak katıldı.

ETKİNİK DEVAM EDECEK

Etkinliğe katılan taraftarlar, futbolcular ve Gisdol'la hatıra fotoğrafı çektirip formalarını imzalattı.

İmza günü etkinliğinin 2 gün devam edeceği belirtildi.

