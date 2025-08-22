Markus Gisdol ve futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, teknik direktör Markus Gisdol ve 4 futbolcu, düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu.
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan KS Store'da düzenlenen etkinliğe, Gisdol'un yanı sıra Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, sportif direktör Muhammed Türkmen, futbolculardan Joao Mendes, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku ve Burak Kapacak katıldı.
ETKİNİK DEVAM EDECEK
Etkinliğe katılan taraftarlar, futbolcular ve Gisdol'la hatıra fotoğrafı çektirip formalarını imzalattı.
İmza günü etkinliğinin 2 gün devam edeceği belirtildi.