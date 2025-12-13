Mauro Icardi, bu sezonki 8. golünü kaydetti!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile oynadı.

Galatasaray, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların 4. golü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den geldi.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Leroy Sane'nin pasında Icardi ceza sahası içine girer girmez gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu.

GOL SAYISINI 8'E YÜKSELTTİ

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 8'e taşıdı.

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi, ligde çıktığı 15. mücadelede 8. golünü kaydetti.

HAGI'NIN SÜPER LİG'DEKİ GOL SAYISINI YAKALADI

Sarı-kırmızılı formayla 109. resmi maçına çıkan 32 yaşındaki santrfor, 70. kez gol sevinci yaşadı.

Icardi, resmi maçlarda 2 gol daha atması durumunda Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Gheorghe Hagi'yi (72) yakalayacak.

Yıldız santrfor, 3 gol atması halinde ise kulüp tarihine adını yazdıracak.

Arjantinli yıldız, Süper Lig'de ise 59. kez fileleri havalandırdı.

Icardi, ligdeki gol sayısına bakıldığında Hagi'yi yakalayarak Galatasaray'ın ligdeki en golcü yabancı oyuncusu ünvanına ortak oldu.