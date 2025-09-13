Mauro Icardi: Çok büyük bir takımız

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"RİTİM KAYBI NORMAL"

Icardi, sözlerine şöyle başladı:

METİN OKTAY SELAMI

Gol sevinci hakkında konuşan Icardi, şunları dedi:

Tabii ki Metin Oktay'ın vefatının yıl dönümüydü. Çok önemli bir gün bizim için. Galatasaray'ın en büyük efsanelerinden birisi. Tarihin hala yaşamaya devam ettiğini göstermek gerekiyordu o yüzden severek yaptım. Galatasaray çok büyük, büyük olmaya devam ediyor ve daha da büyük olacak her zaman. Bunu göstermek gerekiyor. Gollerimle buna katkı sağlamaya çalışıyorum. Türk olmasam da bu takımın bir parçası olmak, aidiyet çok özel benim için. Bunları da her fırsatta göstermek istiyorum.