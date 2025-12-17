Mauro Icardi için Fenerbahçe yanıtı!

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Arjantinli yıldız ile ilgili sözlerinin ardından açıklama yaptı.

Pino, Icardi'nin Galatasaray'a transfer sürecinde Fenerbahçe ile de görüşme yaptığını ancak Arjantinli yıldız ile ilk teması Galatasaray'ın kurduğunu söyledi.

"MAURO, GALATASARAY'IN PROJESİNİ TERCİH ETMİŞTİR"

TRT Spor'a konuşan Elio Pino'nun sözleri şu şekilde:

Sayın Selahattin Baki'nin açıklamalarını okudum ve olayları açıklığa kavuşturmak istedim.



İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. O dönemde Mauro, Paris Saint-Germain'deki yerini korumak istiyordu.



Bu süreçte Galatasaray, kendisi için son derece cazip bir sportif proje sundu.



Bu sırada Fenerbahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Ben de kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm.



Bu görüşmeler sonucunda Mauro, Galatasaray'ın projesini tercih etmiştir.

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, katıldığı canlı yayında Mauro Icardi için şu sözleri kullanmıştı: