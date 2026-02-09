Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e gitmişti: Dominik Livakovic'ten transfer itirafı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic, yeniden Dinamo Zagreb forması giymenin mutluluğunu yaşıyor.

Zadar doğumlu file bekçisi, kulübün resmi kanalı Dinamo+'a verdiği röportajda dönüş sürecini ve hedeflerini anlattı.

Dinamo'ya döndükten sonra ilk maçında HNL'de Vukovar karşısında alınan 3-1'lik galibiyette kaleyi devralan Livakovic, yeniden Zagreb formasını giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

"BU KADAR ERKEN DÖNECEĞİMİ BEKLEMİYORDUM"

Dinamo'ya dönüşüyle ilgili konuşan deneyimli kaleci, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Duygularım harika. Ayrıldığımda bu kadar erken döneceğimi beklemiyordum. Çok mutluyum ve gururluyum. Dinamo formasını yeniden giymek müthiş bir his."

"İTALYA'DAN BİRÇOK TEKLİF VARDI"

Transfer sürecinde başka kulüplerin de ilgisi olduğunu söyleyen Livakovic, tercihini belirleyen faktörleri açıkladı: