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Mauro Icardi krallıkta ziveye yerleşti, maç sonu mesaj gönderdi

Mauro Icardi krallıkta ziveye yerleşti, maç sonu mesaj gönderdi Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 21’e çıkardı ve yarışta zirveye yerleşti. Karşılaşmanın ardından Icardi, "Mayıs geliyor, iyi geceler" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.