Dusan Tadic'ten Kenneth Taylor'a Fenerbahçe tavsiyesi

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde orta sahaya yapılacak takviye için rotasını Hollanda'ya çevirdi.

Sarı-lacivertlilerde Ajax forması giyen Kenneth Taylor transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda "8 numara" transferini öncelik haline getiren Fenerbahçe yönetimi, Hollanda'da geniş bir liste oluşturdu.

Feyenoord'dan Quinten Timber, PSV'den Joey Veerman ve Ajax'tan Kenneth Taylor adaylar arasında yer aldı.

ZİRVEDE KENNETH TAYLOR VAR

Yönetici Ertan Torunoğulları'nın, Veerman ve Taylor transferleri için süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin öncelikli hedefinin, Ajax'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenneth Taylor olduğu belirtildi.

Topla oyunu yönlendirme, tempo ayarlama ve uzaktan şut özellikleriyle öne çıkan genç futbolcunun, sarı-lacivertli kulübün ilgisine olumlu yaklaştığı ve ayrılık isteğini Ajax yönetimine ilettiği ifade edildi.

Taylor'ın Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TADIC DEVREYE GİRDİ

Transfer sürecinde dikkat çeken detaylardan biri ise Dusan Tadic oldu. Ajax efsanesi olan ve şu anda Fenerbahçe forması giyen Tadic'in, Kenneth Taylor'a sarı-lacivertli kulüp hakkında olumlu referans verdiği belirtildi.

Tadic'in sözlerinin, genç oyuncunun Fenerbahçe'ye bakışını önemli ölçüde etkilediği aktarıldı.

BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLAYACAK

Ajax'ın Kenneth Taylor için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, Fenerbahçe yönetiminin ise bu transfer için yaklaşık 20 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

PSV'nin Joey Veerman için 35 milyon euro istemesi ve Feyenoord'un Quinten Timber'ı bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle Fenerbahçe'nin Taylor transferini öncelikli dosya haline getirdiği kaydedildi.