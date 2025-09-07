Mauro Icardi'den kilo eleştirilerine yanıt!

Mauro Icardi, Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiği maçta 281 gün sonra sahalara geri dönmüştü.

Oyuna girdikten kısa süre sonra sahneye çıkan ve takımının son golünü atan yıldız isim, sahalara döndüğü günden itibaren fazla kilolarıyla eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Golcü oyuncu, hakkında kilo eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

"SELAM GÖNDERİN"

Arjantinli yıldız, şu açıklamayı yaptı:

77 kilo olduğum son zamanı hatırlıyorum, sanırım 14 yaşındaydım. Hayal görmeyin, yine de endişelendiğiniz için teşekkürler. Herkese selamlar, 75, 80 ya da 85 kilo olmam fark etmez, son 3 yıldır gollerimi ve kupalarımı kutlamaktan vazgeçmiyorsunuz. Hater'lara da selam gönderin.