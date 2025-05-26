Mauro Icardi'den şampiyonluk kutlamasında Ali Koç yazılı forma

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Galatasaray, Yenikapı'da 25. şampiyonluğunu kutladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla birlikte doyasıya yaşadı.

Kutlamalara bir kez daha yıldız futbolcu Mauro Icardi damgasını vurdu.

BİR KEZ DAHA 'ALİ KOÇ' YAZILI FORMAYI GİYDİ

Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, geçen yıl şampiyonluk kutlamalarında yaptığını bir kez daha yaptı.

Icardi, kutlama sırasında Ali Koç yazılı Galatasaray forması giydi.