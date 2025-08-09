Mauro Icardi'den Türkiye itirafı geldi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yeni sezona hazırlık için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep FK karşısında riske edilmeyen Icardi, bir an önce yeniden forma giyebilmek için gün sayıyor.

Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Arjantinli yıldız son olarak ülkesinin basınından Telefe'ye konuştu.

ARJANTİN BASININA TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL TUTKUSUNU ANLATTI

Türkiye'deki futbol fanatikliğinin başka bir seviye olduğunu belirten Icardi, sokağa rahatça çıkmanın zor olduğunu söyledi.

Arjantinli oyuncu, "Sokağa çıkmak çok zor çünkü insanlar çok tutkulu. Üzerinize geliyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu hem güzel hem de kötü bir şey. Sahada ya da burada antrenmanda insanların sevgisini görmek güzel bir şey. Antrenmanı izlemeye gelenler de var." dedi.

"BURADA FANATİKLİK İNANILMAZ"

"Burada fanatiklik inanılmaz. Aslında her zaman Arjantin'de futbolun çok fanatik olduğunu ve taraftarların çok tutkulu olduğunu söylerim ama burası... Başka bir seviye. Şu anda her gün antrenmana geliyorum. Burası yeni bir merkez, evimden on dakika uzaklıkta."

"SOKAĞA ÇIKMAK ÇOK ZOR"

"Bir yere gidersem şoförüm ve güvenlik görevlisi ile gidiyorum. Tam olarak gitmek istediğim yere gidiyorum ve hemen ayrılıyorum. Bu, turistler için bir lüks. Buraya çok insan geliyor ve burada yaşayabilmek, burada olmak bir zevk."

