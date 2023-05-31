Mauro Icardi'den Ümit Özat'a: Sözünde dur Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, daha önce "Icardi, 20 gol atarsa saçımı sarı-kırmızıya boyarım" diyen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'a mesaj yolladı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gündem yaratmaya devam ediyor.

Arjantinli golcünün, sarı kırmızılı takıma transfer olduğu dönemde Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, "Icardi, 20 gol atarsa saçımı sarı-kırmızıya boyarım" açıklaması yapmıştı.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenerek şampiyon olduğu maçta 2 gol kaydeden ve toplamda 21 gole ulaşan Icardi'den flaş bir paylaşım geldi.

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"Sözünü tutacağını biliyorum"

Arjantinli, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı:

"Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını biliyorum. Bütün taraftarım ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz."

Arjantinli golcünün bu paylaşımı kısa sürede birçok taraftar tarafından paylaşıldı.

Ümit Özat: Canlı yayınlayacağım

Öte yandan Ümit Özat da saçını sarı-kırmızıya boyatacağı anları canlı olarak yayınlayacağını açıkladı.