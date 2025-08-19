Mauro Icardi'in ev halleri: Tamirat yaparken görüldü

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 281 gün sonra yeşil sahalara dönen Icardi, dönüşünü golle süslemişti.

Sarı-kırmızılı taraftarları dönüşüyle sevindiren Icardi, bu kez saha dışıyla gündemde...

İstanbul'daki yeni evine taşınan Icardi'nin evinde perde takarken ve aletlerle tamirat yaparkenki anları birlikte olduğu China Suarez tarafından paylaşıldı.

EVİNDE TAMİRAT YAPTIĞI ANLAR PAYLAŞILDI

Videoda futbolcunun günlük işlere el atması kadar, çiftin Boğaz’da tekne turlarından scooter gezilerine kadar birçok anı da yer aldı.

Öte yandan, bu paylaşımdan kısa süre sonra Wanda Nara, eski eşi Icardi hakkında sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu.

NARA'DAN ELEŞTİRİ GELDİ

Nara, futbolcunun çocuklarının okul ve sağlık masraflarını aksattığını öne sürerek tepki gösterdi.

Ayrıca, Suarez’in kızının okul ücretini ödediğini iddia etti.