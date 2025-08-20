Mauro Icardi'nin bir taraftarla yaşadığı gergin anlar

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, saha içinde olduğu kadar saha dışındaki hareketleriyle de gündemden düşmüyor.

Öyle ki son olarak sosyal medyaya yansıyan bir video dikkat çekti.

Videoda görüldüğü üzere Icardi, sevgilisi China Suarez'le birlikte bir grup taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TARAFTARLA ARASINDA ARBEDE ÇIKTI: KAFA ATTI

Taraftarlara o anlarda imza veren Icardi, Suarez'in arada kaldığını görünce kalabalıktan çıkarmak istedi.

Daha sonra ise bir anda arbede yaşandığı görüldü ve Arjantinli oyuncu o anlarda taraftara kafa attı.

İşte o anlar...