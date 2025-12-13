Mauro Icardi'ye dört ülkeden teklif var iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da son günlerde en fazla tartışılan isimlerin başında Mauro Icardi geliyor...

Geçtiğimiz sezon oynanan Tottenham maçında çapraz bağları kopan Mauro Icardi, bu sezona kadar top oynayamamıştı.

Ameliyat olan Arjantinli yıldız bu sezon başıyla birlikte takıma katılmıştı.

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Takıma geri dönmesine rağmen eski halinden epey uzak bir görüntü çizen Mauro Icardi ile sarı-kırmızılıların devre arasında ya da sözleşmesinin sona erdiği sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

Icardi'nin ayrılık iddialarıyla ilgili olarak İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla da bir iddiada bulundu.

Pedulla, Arjantinli yıldıza gelen teklifleri açıkladı.

'4 ÜLKEDEN TEKLİF VAR'

Pedulla, Icardi'ye Meksika, Brezilya, Katar ve Suudi Arabistan'dan teklifler olduğunu öne sürdü.

Pedulla konuya ilişkin, "Icardi, Meksika, Brezilya, Katar ve Suudi Arabistan'dan önemli teklifleri aldı ama şu an beklemeyi düşünüyor. Tüm bu ülkeler Icardi'nin durumunu araştırıyor. Icardi daha az zorlayıcı ama daha kazançlı bir futbol oynayacağı yeri seçmek isterse, bu teklifleri kabul eder. Henüz 36 yaşında değil ve biraz beklemeyi düşünüyor." ifadelerini kullandı.