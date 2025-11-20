Maxi Lopez'den olay sözler! Icardi'yi dövmedim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

41 yaşındaki eski futbolcu Maxi Lopez, bir dönem arkadaşı olan ve daha sonrasında eski eşi Wanda Nara ile evlenen Galatasaraylı Mauro Icardi ile geçmişte yaşadıkları gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

Arjantin'de yayınlanan Paren la mano programına konuk olan Maxi Lopez, sunucu Alfredo Montes de Oca'nın "Neden Icardi ile hiç kavga etmedin?" sorusuna cevap verdi.

"ICARDI'Yİ DÖVMEDİM!"

Lopez, "Icardi'yi dövmedim! Çünkü asla yalnız kalmazdı. Daima yanında birileri vardı." ifadelerini kullandı.

"ARAMIZDA BARIŞ VAR"

Sunucudan, "Onunla konuşmak için evine gittin mi, gitmedin mi?" şeklinde gelen soruyu da yanıtlayan eski futbolcu, "Bunun hakkında konuşmayacağım. Çünkü bugün aramızda barış var. Şu an sorunumuz yok ve barıştık. Artık ona bir şey söylemeden önce iyice düşünmeliyim." cevabını verdi.