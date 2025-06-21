Mbaye Diagne'den Victor Osimhen sözleri

Süper Lig'de forma giyen Senegalli futbolcular, Senegal Maarif Okulu öğrencileriyle dostluk maçı yaptı.

Kasımpaşa SK'nın golcüsü Mamadou Fall, Gaziantep FK'nın orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Konyaspor'un kanat oyuncusu Alassane Ndao, Galatasaray'ın eski oyuncusu Mbaye Diagne ve Eyüpsporlu Mame Thiam'ın forma giydiği maç, 3-3 berabere bitti.

DIAGNE DOSTLUK MAÇINDA OYNADI

Karşılaşmanın ardından konuşan ve şu an Suudi Arabistan'ın Neom SC takımında oynayan Diagne, uzun yıllar Türkiye'de top koşturduğunu hatırlatarak, dostluk maçında yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"REKOR HALA BENDE"

Hala Galatasaray taraftarı olduğunun altını çizen Diagne, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili sorulan bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Galatasaray'da benim gibi Afrikalı olan Osimhen'i izlemekten çok keyif alıyorum, o gol attıkça ben mutlu oluyorum, çok fazla da gol atıyor ancak unutmayın Süper Lig'de yabancı bir futbolcunun bir sezonda attığı en yüksek gol rekoru (30 gol) hala bende."