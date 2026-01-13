Tanju Çolak'tan Muğla Valisi Akbıyık'a ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek, çocuklar için kaleme aldığı "Gerçek Kral Tanju Çolak" kitabını hediye olarak verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Çolak'a eğitim konusuna verdiği destek ve önem için teşekkür etti.

"İNSAN KİTAP KADAR KIYMETLİDİR"

Eğitim çalışmalarını her zaman öncelik olarak gördüklerini belirten Akbıyık, "Bir Kitap, Bir İnsan projemiz var. İnsan kitap kadar kıymetlidir. Hem okuyacağız hem de okutacağız. Tanju Çolak da iki gündür ilimizde öğrencilerimizle buluşuyor." dedi.

İKİ KİTAP DAHA ÇIKARACAK

Tanju Çolak ise çocuklara yönelik hazırladıkları kitabın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Çocukları çok sevdiğini ve "Gerçek Kral Tanju Çolak"ın ilk kitabı olduğunu kaydeden Çolak, ilerleyen dönemde iki kitap daha çıkarmayı planladığını, bunlardan birinin de büyükler için "Altın Ayakkabıya Giden Yol" olacağını belirtti.

İki gündür Muğla'da gençlerle, öğrencilerle buluştuğunu vurgulayan Çolak, kitap okumanın ve eğitimin önemine dikkati çekti.