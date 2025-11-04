Mehmet Altıparmak: Manisa FK maçı final niteliğinde bir maç olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ligin 13. haftasında sahalarında Manisa FK ile oynayacakları maçı final olarak gördüklerini söyledi.

Altıparmak, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Kasım Cumartesi günü Manisa FK ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu belirtti.

"FİNAL NİTELİĞİNDE BİR MAÇ OLACAK"

Karşılaşmayı kazanmak istedikleri vurgulayan Altıparmak, "Bir an önce altlardan çıkıp, kendi yerimiz olan üst takımların arasına katılmamız gerekiyor. Bunun için de Manisa FK maçı final niteliğinde bir maç olacak." dedi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ifade eden Altıparmak, devre arasına kadar olan seride kalan maçları kazanmak istediklerini belirtti.

"ELİMİZDEKİ KADRODAN EN İYİSİNİ ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Devre arasına kadar mevcut kadroyla devam etmek zorunda olduklarını dile getiren Altıparmak, şunları kaydetti:

Elimizdeki kadrodan en iyisini almaya çalışacağız. Gol yollarında fazla pozisyona girip değerlendiremedik ama çok çalışacağız. Çünkü bir sistemden bir sisteme geçmek zor. Oyuncularımız Ümraniyespor maçının büyük bölümünde istediğimiz şeyleri yaptı, biz sadece golü bulamadık. Golü atmış olsaydık oradan belki farklı skorla ayrılırdık ama bu mantaliteyi devam ettireceğiz. Önde oynayan, önde baskı yapan ve devamlı gol arayan bir takım olacağız. Şu ana kadar belki çok az gol attık, az gol yedik ama bundan sonra inşallah daha farklı bir Sivasspor olacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin çok kaliteli bir takım olduğunu ifade eden Altıparmak, puan durumundaki yeri hak etmediklerini söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN MANTALİTEYİ OYUNCULARIMIZA YERLEŞTİRMEK"

Altıparmak, kötü başladıkları ligi iyi bir şekilde bitireceklerini belirterek, "Önemli olan mantaliteyi oyuncularımıza yerleştirmek. İlk maçımızda bunu iyi yaptılar, inşallah Manisa FK maçında üzerine katarak daha iyisini yapacağız. İnşallah maçı kazanacağız, bu tür takımların maç kazanmaya ihtiyacı var. Maç kazandıkça da yukarıyı yakalayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Takımda kart cezalısı ve sakatların olmasının önemli olmadığına değinen Altıparmak, kırmızı-beyazlı ekipte yer alan herkesin ilk 11'de oynayabileceğini dile getirdi.

Altıparmak, taraftarlardan da takıma sahip çıkmalarını istedi.

ANTRENMAN

Sivasspor, Manisa FK hazırlıklarını da sürdürdü.

Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunu ile tamamladı.

Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Sivasspor ile Manisa FK, 1. Lig'in 13. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.