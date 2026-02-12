Dursun Özbek'ten Mauro Icardi sözleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Mauro Icardi ile sözleşme yenilemeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da cevap verdi.

Dursun Özbek, Icardi ile ilgili yaptığı açıklamada "Yanlış hatırlamıyorsam, 3-4 basınla buluşmamda bu soruya yanıt verdim. Zaten cevaplarım basına yansıdı, 5. kez aynı soru ile karşılaşıyorum. Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Takıma katkısı ve aidiyeti tartışılmaz. Sene sonuna kadar anlaşmamız var. Sezon bitince kendisiyle konuşacağız." dedi.

"ICARDİ ÖZEL BİR OYUNCU"

Özbek konuyla ilgili sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Şuna da anlam veremiyorum; Icardi özel bir oyuncu... Benzer cevapları vermeme rağmen gündemde tutmak doğru değil! Elbette ki Galatasaray'ın değerli var ve Icardi de bu değerlerin içerisindedir. Galatasaray, bu değerleri ile problemi duruma gelmez istemez ve geçmişte de gelmemiştir.

YİNE SEZON SONU DEDİ