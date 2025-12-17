Mehmet Altıparmak: Transfer dedikodularına inanmayın

1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KAÇIRDIĞIMIZ 2 PUAN VAR"

Altıparmak, 1-1 berabere kaldıkları Çorum FK maçını değerlendirerek, "Ligin iyi takımlarından olan ve şampiyonluk iddiası olan Çorum ile oynadık hafta sonu. Maçın tamamına yakınını iyi oynadık diyebilirim. Oyun olarak ve pozisyon olarak istediğimizi yaptık. Rakibin çok önemli güçleri vardı. Golü attık ve golü attıktan sonra oyunu çok iyi tuttuk. Rakibimize hiç pozisyon vermezken tek atakları zaten penaltı oldu. Olmayan bir penaltıydı. Herkes aynı şeyi söyledi penaltı olmadığına dair. Burada VAR sisteminin devreye girmesi lazımdı ama olmadı. 3 puanı çok hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı. Neticesinde 1 puan aldık ve kaçırdığımız 2 puan var." dedi.

"2 TANE FİNAL MAÇIMIZ KALDI"

Hafta sonu deplasmanda Iğdır FK ile oynayacakları maçın zor geçeceğini söyleyen Altıparmak, "Hemen hemen aynı türde bir takıma karşı oynayacağız. Kanatlarını çok iyi kullanan, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Bizde aynı şekilde oyunumuzu oynayamaya devam edeceğiz. 2 tane final maçımız kaldı. Bu maçları oynayıp devre arasına girmek istiyoruz. Bunun içinde Iğdır maçı bizim için final niteliğinde bir maç. İnşallah oraya kazanmaya gidiyoruz. Kazanmak için oynayacağız. İnşallah maç içerisindeki şanssızlığımızı Iğdır'da yaşamadan 3 puanı alıp dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN DUYMADAN TRANSFERLERE İNANMAYIN"

Bir gazetecinin, "Devre arası yaklaşıyor. Transfer çalışmaları ne durumda?" şeklindeki sorusuna Altıparmak, "Çıkan transfer haberlerinin çoğunu taraftarlarımız, basınımız, menajerler bize yazıp soruyor. Bizim için en uygun ve bizi 2. yarı hedefe taşıyacak oyuncular var kafamızda. Burada en iyi oyuncuyu en faydalı oyuncuyu bize seçeceğiz. Bizden duyulmadığı sürece transfer haberlerine inanmayın. Çok fazla spekülasyon olacak bu dönemde. Bizim önceliğimiz şuanda 2 tane final maçımız var, burada da bir oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubuyla maçları bitirmek istiyoruz. Kimseyi etkilemeden, daha sonrasında da transfer çalışmalarına başlayacağız" yanıtını verdi.

"ANTALYA'DA KAMP YAPACAĞIZ"

Devre arası kampını Antalya'da yapacaklarını vurgulayan Altıparmak, "Planımızı yaptık. Yönetimimize sunduk, yılbaşından sonra hemen Antalya'da kamp programımız olacak. Yönetimimiz bununla alakalı çalışma yapacak. Birlik ve beraberliği sağlayacak bir dönem muhakkak olması gerekiyor. Burada transferlerimizi de bir an önce yapmak istiyoruz. Hani kampın amacı onların da gelip beraber olmamız aslında. İnşallah bir an önce lig bittikten sonra transferleri her şeyi hallederiz, oyuncuları da aramıza katarız. Kamp da bizim için çok önemli çünkü" dedi.

"YOLUMUZU AYIRACAKLARIMIZ VAR"

Devre arasında takımdan ayrılacak isimlerin olup-olmayacağıyla ilgili ise Altıparmak, "Yok şu anda böyle bir şeyimiz yok ama bu 2 hafta bittikten sonra tabii ki herkesin oturup ilk yarısını değerlendireceğiz bununla alakalı. Bunun yabancısı, Türk'ü yok; faydalı faydasız olur bizde. Bize katkı sağlayan oyuncu varsa tabii ki devam edeceğiz ama sağlamayan oyuncu varsa da yolumuzu ayıracağız. Şu anda şu veya bu diyeceğimiz bir şey yok. Çünkü bizim için en önemli şey şu andaki 2 maçı oynayıp sonrasındaki transferler" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti.

Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.