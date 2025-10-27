Abone ol: Google News

Mehmet Türkmen'e uluslararası görev

Mehmet Türkmen, 28 Ekim-4 Kasım'da Slovakya'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup müsabakalarında düdük çalacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 19:43
Mehmet Türkmen'e uluslararası görev
  • Mehmet Türkmen, Slovakya'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup maçlarında hakemlik yapacak.
  • Turnuvada Slovakya, İsviçre, Bulgaristan ve San Marino takımları yer alacak.
  • Anıl Usta, bu maçlarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre Mehmet Türkmen, 28 Ekim-4 Kasım'da Slovakya'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup müsabakalarında düdük çalacak.

MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

Turnuvada Slovakya, İsviçre, Bulgaristan ve San Marino mücadele edecek.

ANIL USTA DA GÖREV ALIYOR

FIFA kokartlı yardımcı hakem Anıl Usta da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev alacak.

Eshspor Haberleri