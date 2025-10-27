Mehmet Türkmen'e uluslararası görev

- Mehmet Türkmen, Slovakya'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup maçlarında hakemlik yapacak.
- Turnuvada Slovakya, İsviçre, Bulgaristan ve San Marino takımları yer alacak.
- Anıl Usta, bu maçlarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre Mehmet Türkmen, 28 Ekim-4 Kasım'da Slovakya'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup müsabakalarında düdük çalacak.
MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR
Turnuvada Slovakya, İsviçre, Bulgaristan ve San Marino mücadele edecek.
ANIL USTA DA GÖREV ALIYOR
FIFA kokartlı yardımcı hakem Anıl Usta da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev alacak.