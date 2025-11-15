Mert Hakan Yandaş umreye gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin 'Komutan' lakaplı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz ay ise takımla çalışmalara başladı.

Antrenmanlarını sürdüren Mert Hakan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tarafından henüz sahaya sürülmedi.

UMREYE GİTTİ

Bu sezon henüz hiçbir maçta forma giyemeyen Mert Hakan son olarak soluğu umrede aldı.

Kutsal toprakları ziyaret eden Yandaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

2020-2021 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de görev yapan Mert Hakan Yandaş, 149 maçta forma giydi.

11 kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, 22 asist yaptı.