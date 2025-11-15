Abone ol: Google News

Mert Hakan Yandaş umreye gitti

Fenerbahçe'nin 'Komutan' lakaplı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, milli arayı fırsat bilerek umreye gitti...

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 11:35
  • Mert Hakan Yandaş, sakatlık sonrası henüz sahaya çıkmadan umre ziyareti yaptı.
  • Fenerbahçe'de 149 maçta görev yapan Yandaş, sosyal medyada umre fotoğrafları paylaştı.
  • Tecrübeli futbolcu, milli ara sırasında bu ziyareti gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin 'Komutan' lakaplı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz ay ise takımla çalışmalara başladı.

Antrenmanlarını sürdüren Mert Hakan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tarafından henüz sahaya sürülmedi.

UMREYE GİTTİ 

Bu sezon henüz hiçbir maçta forma giyemeyen Mert Hakan son olarak soluğu umrede aldı.

Kutsal toprakları ziyaret eden Yandaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

2020-2021 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de görev yapan Mert Hakan Yandaş, 149 maçta forma giydi.

11 kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, 22 asist yaptı.

