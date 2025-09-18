Mert Hakan Yandaş'tan şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk hafta erteleme maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU İŞİ YİNE SULANDIRMAYA ÇALIŞACAKLAR!"

Mert Hakan, sözlerine şöyle başladı:

Başkanımız gerekli şeyleri söyledi. Bu işi yine sulandırmaya çalışacaklar! Başkan konuşmamamız gerektiğini söyledi. Gerçekten utanıyoruz! Camianın ve başkanın verdiği emeğe böyle yazık ettiğimiz için utanıyoruz ama rakip takım oyuncusu 'penaltı' diyor, buna penaltı vermeyenler de umarım utanır.

"ISLIKLAMAK DOĞRU DEĞİL"

Islıklamanın doğru olmadığını söyleyen Yandaş, şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonra ıslıklanan oyuncu için daha fazla mücadele edeceğiz. Camia sinirli, haklı ama 5 dakikada her şey değişebiliyor futbolda. Oyunda birini ıslıklamak doğru değil, hepimiz etkileniyoruz. Haklılar, sonuçlardan utanıyoruz! Biz buraya getirdik, biz çıkaracağız! Yabancısı, Türk'ü bu saate kadar içeride durup konuşmak istedik.