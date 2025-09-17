Ali Koç: Operasyon yapıldı

Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SEÇİM ÖNCESİ YAPILMIŞ BİR OPERASYONDUR"

Koç, seçim öncesinde operasyon yapıldığını söyledi. Koç, şunları dedi:

Yukarıda etraflıca konuyu değerlendirdik. Takım da değerlendirdi soyunma odasında. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur.

"YÜZSÜZ BİRİ"

Hakem Cihan Aydın'ı eleştiren Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra.

"BU İŞ BÖYLE OLMAZ"

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz. Bütün Ankara, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu konuşuyor.

"HANGİ OTORİTEYE SORARSAN SOR, İKİ PENALTI VAR DİYOR"

Bir pozisyon içinde iki penaltı olduğunu söyleyen Koç, şöyle konuştu:

Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur. Bu işin intikamı olacaktır!

"BÜTÜN ANKARA BU KİŞİYİ KONUŞUYOR"

Ali Koç, açıklamalarına şöyle devam etti:

Sayın Başkan, size sesleniyorum. VAR hakemi hata yapamaz dediniz. Tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için MHK başkanınızın kim olduğunu, ne olduğunu lütfen ve lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu kişiyi konuşuyor. Siz niye kulak vermiyorsunuz, niye araştırmıyorsunuz? Zaten hakemlik kariyeri açısından MHK başkanlığı yapacak biri değil. Geçen sefer atadılar, arkasına birini koydular Ahmet Şahin diye, asıl oydu. Seçim öncesi bu hakemin buraya atanması seçimler öncesi bir müdahaledir.

"ÖYLE YA DA BÖYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyon olacaklarını belirten Koç, şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başta MHK olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi, Fenerbahçe'nin karşısında bu zihniyet duramayacak. Biz öyle ya da böyle şampiyon olacağız.

"VAZİFE İÇİN GELDİ!"

Hakem kararlarını eleştiren Koç, şunları dedi:

Çok mu iyi oynadık, hayır. Beraberliği hak ettik mi, hayır. Penaltı kaçırdık, saçma sapan gol yedik. 3-0, 5-0, 4-1'ken olsa bir şey olmaz ama tamam. 2 pozisyon aynı anda penaltıyı VAR'ın çağırmaması, hakemin gördüğünü çalmaması olacak iş değil. Bu adamlar buraya bir vazife için geldi. Vazifelerini yerine getirdiler. Türk hakemleri, Fenerbahçe seçimlerine müdahil oluyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Hacıosmanoğlu'nu aradım, pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum.

"HESAPLAŞMAM DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Hesaplaşmasının yeni başladığını belirten Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Pazar günü seçim olmasaydı TFF’ye binlerce kişiyle yürürdük. Yanlış yerlere çekilmesin diye pazartesiyi bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor.

"NİYE HAKEMLİĞİ BIRAKTI?"

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu hakkında Koç, şu ifadeleri kullandı:

Belki VAR direktör yardımcısı da (Yaşar Kemal Uğurlu) hesaplaşıyor bizimle. Doğru bildiğimi, bedeli ne olursa olsun söyledim. Kumar oynayan bir hakem ya! Yakalanıyor bir şekilde. Savunması isteniyor, savunma vermeden emekliye ayırıyor. Otel faturası, uçak faturası nedir, hiçbir şey bilinmiyor. Bu kişiyi VAR direktör yardımcısı yapılıyor, VAR direktörü olmadığı için VAR direktörü sayılır. VAR direktörü olabilecekse niye hakemliği bıraktı. Bedeli buysa söylemeye devam edeceğiz.

"BİZ OLALIM OLMAYALIM BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK"

Koç, şöyle konuştu:

Pazartesi gününden itibaren kim olursa artık gerekiyorsa sokağa dökülmek, gerekirse TFF'ye gitmek, gerekirse Beylerbeyi'ne gitmek... Bunun zamanı gelip, geçmiştir. Kendi menfaatlerimizi artık kendimi koruyacağız. Biz olalım olmayalım, bu takım şampiyon olacak.

"BİNLERCE KİŞİ SAHAYA İNER"

Hakem Cihan Aydın ile ilgili olarak Ali Koç, şu değerlendirmeyi yaptı: