Mesut Bakkal: Yarım kalan hikayeyi hep birlikte tamamlayacağız

1. Lig'de zirve mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ı getirdi.

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

"YARIM KALAN HİKAYEYİ HEP BİRLİKTE TAMAMLAYACAĞIZ"

Bakkal, bu camiayla birlikte büyük bir başarıya imza atarak Amedspor'u 1. Lig'e taşımanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını hatırlatarak, "Bugün yeniden buradayım; aynı inançla, aynı kararlılıkla ve daha büyük hedefler için. Bugün yeniden burada olmaktan, yarım kalan hikayemizi tamamlamak için bu onurlu görevi üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hedefimiz nettir, Amedspor'u hak ettiği Süper Lig seviyesine taşımak. Bunun için çok çalışacağız, inanacağız ve son ana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu yolda en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi siz değerli taraftarlarımız olacaktır. Tribünde, sahada, şehrin her köşesinde göstereceğiniz destekle bu hedefe birlikte ulaşacağız. Yarım kalan hikayeyi hep birlikte tamamlayacağız" dedi.