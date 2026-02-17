Ümraniyespor, Boluspor'u yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 26. hafta maçında Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor 4-2 kazandı.

4 GOLLÜ GALİBİYET

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 65. dakikalarda Cebio Soukou, 49. dakikada Batuhan Çelik ve 56. dakikada Atalay Babacan kaydetti.

Boluspor'un golleri ise 76. dakikada penaltıdan Lucas Lima ve 89. dakikada Yusuf Kocatürk'ün kendi kalesine attığı golle geldi.

LİGDE SON DURUM

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 32'ye yükseltirken, Boluspor 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Çorum FK deplasmanına gidecek. Boluspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.