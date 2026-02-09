Metin Diyadin: Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu

Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"SKOR OLARAK İLK YARIDA MAÇ BİTMİŞ OLDU"

Diyadin, "Bizim adımıza zorlu maç olacağı muhakkaktı. Kadıköy deplasmanı zaten zordur. Beklediğimizin dışında Fenerbahçe adına baskılı bir oyun olmadı ama penaltıyla beraber geriye düştükten sonra hemen ardından bireysel hata ve skoru bir anda 2-0’a getirdi. Sonrasında 3-0’a gelince maç bitmiş gibi oldu. İkinci yarıya iyi başladık ama Kadıköy’de böyle skorlarda maçı çevirmek zordur. Oyuna sertlik katmamız gerekirdi. İki takım arasındaki kalite farkını ancak bizim biraz daha reaksiyon ve sertlikle kapatabilirdik. Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu" ifadelerini kullandı.