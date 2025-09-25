MHK'den yeni VAR sistemi kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, son haftalarda yaşanan hakem ve Video Yardımcı Hakem (VAR) tartışmaları üzerine yeni bir güncelleme yapıyor.

Buna göre Merkez Hakem Kurulu (MHK), VAR hakemlerini gözlemlemek için yanlarına bir hakem daha koyulan İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının, Süper Lig'de bir kez daha başlatılmasına karar verdi.

MHK'dan yapılan açıklamada, AVAR 2'nin 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren tekrar uygulanacağı bildirildi.

SÜPER LİG'E YENİDEN 'AVAR 2' SİSTEMİ GELİYOR

Yine açıklamada, yapılacak uygulamayla hakemlerin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Yetki alanı olarak ise İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı'nın, VAR'ın işleyiş sürecini gözlemleyeceği ve maçlarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu olmayacağı ifade edildi.

AVAR 2 uygulaması, Süper Lig'de yarın oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçıyla birlikte yeniden devreye girecek.

"KARAR ALMA SÜREÇLERİNE MÜDAHALE YETKİSİ YOK"

İşte MHK'dan yapılan açıklama şu şekilde: