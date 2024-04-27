Michy Batshuayi, 23. kez gol sevinci yaşadı Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Beşiktaş maçında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken ligde 11, toplamda 23. golüne ulaştı.

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Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon ligde forma giydiği 24 karşılaşmanın sadece 2'sinde 11'de başlayan Belçikalı futbolcu, derbide 30. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Son 6 maçta 5 gol kaydetti

Ligde son 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti.

Türkiye Kupası’nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 6 gol attı.

74 dakika sahada kaldı

Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor’a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken bu sezon 3 kulvarda 23. golüne ulaştı.

Batshuayi, derbide 74. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.

"En önemlisi kazanmaktı, mutluyuz"

Fenerbahçe'nin son haftalardaki formda ismi Michy Batshuayi, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı golü ve galibiyeti değerlendiren Michy Batshuayi, şunları dedi:

Mutluyum, önemli bir gol attım. İlk 11'de başladım, uzun bir aradan sonra... Takıma yardım edebildiğim için mutluyum. En önemlisi kazanmaktı, mutluyuz. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz.

"Son maça kadar devam edeceğiz"

Derbi öncesi İsmail Kartal'ın kendisiyle ne konuştuğunun sorulması üzerine Michy Batshuayi, şu açıklamayı yaptı: