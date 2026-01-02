Süper Kupa maçları öncesinde ortak basın toplantısı düzenlenecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenleneceğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak olan Süper Kupa yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenlenecektir." denildi.

BASIN TOPLANTILARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Galatasaray ile Trabzonspor'un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı, her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 4 Ocak Pazar günü saat 19.30'da Gaziantep Stadı'nda, Fenerbahçe ile Samsunspor'un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı ise her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 5 Ocak Pazartesi günü saat 18.15'te Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek.