Miguel Crespo'dan Fenerbahçe açıklaması

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan ve Süper Lig ekibi Başakşehir'e bedelsiz bir şekilde transfer olan Miguel Crespo, önemli açıklamalara imza attı.

TRT Spor'a konuşan Portekizli oyuncu, Fenerbahçe ile ilgili transfer itirafında da bulundu.

"ÇOK İYİ REAKSİYON GÖSTERDİK"

Orta saha oyuncusu, sözlerine şöyle başladı:

"YÜKSELİŞE GEÇMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Crespo, yükselişe geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Sezona takımla başlamamak bir dezavantaj diye düşünüyorum. Çünkü takımla başladığınız zaman bütün fikirlere, bütün oyun düşüncesine hakim olmanız daha kolay oluyor. Takım arkadaşlarımızla iyi çalışıyoruz. Tabii ki seviyemi ben de bulmaya çalışıyorum şu anda. Takım olarak aslında bir yükselişe geçmeye çalışıyoruz. Ve yeni yeni takımın hedeflerini, takımın fikirlerini, hocanın fikirlerini, her şeyi tabii ki daha kolay anlamaya başlıyoruz.

"FENERBAHÇE'DE KALIRDIM"

Fenerbahçe hakkında Crespo, şunları dedi:

Rayo Vallecano'ya transfer sürecimle ilgili konuşmamız gerekirse, biraz farklı bir karardı aslında. Çünkü o dönemde Fenerbahçe'de zaten oynayan bir oyuncuydum ve iyi bir performansım vardı ama her şeyin futbolla alakalı olmadığını düşünüyorum. Eğer bu durum böyle olsaydı Fenerbahçe'de kalırdım. Çünkü orada gerçekten iyi bir şekilde ilerliyordum.

"HER ŞEYİN DAHA KOLAY OLACAĞINA KARAR VERDİK"

28 yaşındaki isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

Vallecano'ya gitmeye karar verdim çünkü o dönemde eşim hamileydi, çocuğumuz olacaktı. Bizim için her şeyin daha kolay olacağına karar verdik. Farklı bir durumdan dolayı aslında Vallecano'ya transferim gerçekleşti. Dediğim gibi eğer her şey futbolla alakalı olsaydı Fenerbahçe'de kalmış olurdum ama hayat her zaman futbolla alakalı olmuyor.