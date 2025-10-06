Milan Skriniar'dan tribünlere tepki

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi.
Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Milan Skriniar ve İsmail Yüksek, deplasman taraftarlarının olduğu tribüne doğru gitti.
TRİBÜNDEN GELEN TEPKİYE KARŞILIK VERDİ
Sarı-lacivertli taraftarlar o anlarda tribünlere gelen Tedesco ve oyuncuları ıslıkladı.
O anlarda Skriniar, Fenerbahçe taraftarının ıslıklaması nedeniyle tepki gösterdi.
Skriniar, Tedesco ve Yüksek'e daha sonra geri dönelim şeklinde işarette bulundu.
İşte o anlar...