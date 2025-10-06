Abone ol: Google News

Milan Skriniar'dan tribünlere tepki

Samsunspor maçının ardından Milan Skriniar, İsmail Yüksek ve Domenico Tedesco, deplasman tribününü alkışlamak isterken taraftarın protestosuyla karşılaştı. O anlarda Skriniar'ın verdiği tepki dikkat çekti...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.10.2025 09:31

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Milan Skriniar ve İsmail Yüksek, deplasman taraftarlarının olduğu tribüne doğru gitti.

TRİBÜNDEN GELEN TEPKİYE KARŞILIK VERDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar o anlarda tribünlere gelen Tedesco ve oyuncuları ıslıkladı.

O anlarda Skriniar, Fenerbahçe taraftarının ıslıklaması nedeniyle tepki gösterdi.

Skriniar, Tedesco ve Yüksek'e daha sonra geri dönelim şeklinde işarette bulundu.

İşte o anlar...

Eshspor Haberleri